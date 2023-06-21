Назван самый дорогой город для жизни миллиардеров

Город-государство поставили на первую позицию из-за высокого уровня жизни и большого спроса на недвижимость, налогов на медицинскую страховку и владение автомобилей. Вторую и третью строчки рейтинга заняли соответственно Шанхай и Гонконг. Четвертое место досталось Лондону, пятое – Нью-Йорку.

Составители рейтинга проанализировали стоимость жизни в 25 крупных городах мира для людей, чей доход составляет $1 млн и выше. В этом году в десятке самых дорогих городов мира дебютировал Дубай (7 место). Также в список вошли Монако (6 место), Тайбэй (8), Сан-Паулу (9) и Майами (10), сообщает Bloomberg.