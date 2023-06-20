Американский инвестор: ПМЭФ опроверг тезис о международной изоляции России

Состоявшийся на прошлой неделе Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) показал несостоятельность тезиса о международной изоляции России. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Несмотря на меньшее по сравнению с предыдущими годами общее количество присутствовавших иностранных участников, прошедший ПМЭФ все же опроверг тезис о международной изоляции России", - сказал он.

Инвестор отметил, что в этом году на ПМЭФ "Восток сменил Запад".

"Очевидно, что этот тренд будет продолжаться и в дальнейшем, Россия будет стремиться все больше ориентировать свои логистические, торговые, и финансовые потоки на рынки Ближнего Востока и Азии", - указал Шостак.

По мнению эксперта, ключевым иностранным лидером на ПМЭФ стал президент Алжира Абдельмаджид Теббун, говоривший о ключевой роли России в установлении сбалансированного миропорядка. Помимо этого, указал эксперт, участниками форума были "также многочисленные представители бизнеса Китая и ОАЭ".