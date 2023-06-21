Описано будущее Европы без российского газа

Если по какой-то причине поставки российского газа в Европу прекратятся, страны не столкнутся с физическим его дефицитом. Тем не менее, это чревато значительным ростом цен, дальнейшим сокращением промышленного производства. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

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«Сейчас российского газа в Германию приходит крайне мало. Через Украину сегодня идет только 42-43 миллиона кубометров в сутки, из этого часть попадает в Германию, остальное распределяется фактически на всю Западную Европу: Францию, Германию, Италию, Австрию, Чехию, Словакию, другие государства. Фактически, никто из этих стран не отказывался от российского газа, обязательства просто недовыполняются», — сказал Юшков.

По словам аналитика, суммарно Турецкий поток и украинский транзит обеспечивают порядка 5 процентов от европейского газового рынка, при том, что раньше на долю российских энергоносителей приходилось порядка 34-36 процентов. Это уже может указывать на способность государств продолжить существование без поставок из России. Кроме того, Германия планирует запустить новые СПГ-терминалы, потому катастрофа кажется маловероятной.

«Надо иметь ввиду, что в Германии продолжается снижение потребления за счет сокращения промышленного производства: страна уже два квартала подряд переживает рецессию. Если тенденция сохранится, ничего сложного в прохождении отопительного сезона ждать не стоит. Физического дефицита газа в случае остановки поставок из России не произойдет, проблемы, скорее, будут в росте цен», — считает аналитик.