Финляндия решила перестать помогать беднейшим странам из-за Украины

Новое правительство Финляндии намерено отказаться от финансовой помощи развивающимся странам Африки и Азии, которые поддерживают Россию, и сосредоточится на финансировании Украины. Об этом заявил новый министр торговли и международного развития Финляндии Вилле Тавио, сообщает The Times.

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В Хельсинки считают, что «морально неправильно» платить за развитие стран, которые поддерживают позицию России в конфликте на Украине.

«Главная обязанность Финляндии – помогать Украине. Это неправильно с точки зрения морали – продолжать оказывать помощь в развитии стран, поддерживающих агрессию России против Украины», – сказал Тавио.

Министр при этом не называл ни одной конкретной страны. Основные страны, получающими деньги от Финляндии, – это Мозамбик, Непал, Кения, Эфиопия и Танзания.

Накануне парламент Финляндии одобрил кандидатуру Петтери Орпо на пост премьер-министра страны. Лидер победившей на парламентских выборах Коалиционной партии набрал 107 голосов за и 81 против. 11 депутатов отсутствовали.