Осужденных предложили привлечь для борьбы с дефицитом кадров

Привлечение осужденных к труду поможет увеличить численность рабочей силы в России на 150–185 тысяч человек, однако этот потенциал сейчас не используется в должной мере. К такому выводу пришли эксперты, пишет РБК.

По данным издания, вопрос о привлечении к труду осужденных в интересах бизнеса и госструктур рассмотрели в своей статье, опубликованной в свежем номере журнала «Социально-трудовые исследования» ВНИИ труда, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и его соавтор из Московского финансово-юридического университета Сергей Песков.

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Проанализировав данные судебной статистики за 2021 год и вычтя из числа осужденных несовершеннолетних, иностранцев, граждан со сроком наказания выше десяти лет, тех, кто никогда не был связан с производством или общественно полезной деятельностью, а также рецидивистов, эксперты пришли к выводу, что «реальный потенциал находится в пределах 150–185 тысяч человек».

«Это, безусловно, не может покрыть выбытие рабочей силы из-за демографических и иных факторов. Однако эти ресурсы имеются в наличии, и их необходимо эффективно использовать», - уверены эксперты.

Однако, по их мнению, реализации такой программы препятствует то, что доля вынесенных приговоров, связанных с назначением принудительных работ, в последние годы остается практически неизменной – 0,5-0,8%. Также работодатели не заинтересованы в сотрудничестве с исправительными центрами, а сами заключенные – в работе, так как из-за различных удержаний, в том числе на возмещение расходов на их содержанию, в среднем получают на руки менее половины заработка.

В результате в данный момент в привлечении осужденных к принудительному труду заинтересованы в основном работодатели, которые готовы использовать их на низкоквалифицированных позициях с неблагоприятными условиями, отмечается в статье.

По мнению экспертов, улучшить ситуацию могло бы создание частных агентств занятости по трудоустройству заключенных, гарантии по оплате, а также обеспечение возможности жить рядом с семьей. Также «ставка должна делаться на работодателей, готовых сохранить трудовые отношения с осужденным» и после того, как он отбыл срок наказания.

В свою очередь в Минюсте отметили, что в России создано более 42 тыс. мест для отбывания наказания в виде принудительных работ, а к 2024 году планируется довести их количество до 80 тысяч.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ и ФСИН рассматривают возможность привлечения осужденных на исправительные работы для производства автомобилей. Эта идея связана с планами завода по увеличению объемов производства и нехваткой кадров в Тольятти.