«Европейский союз пришел к выводу, что он не может юридически конфисковать полностью замороженные российские активы и вместо этого сосредотачивается на временном использовании этих активов. Несмотря на это, ЕС рассматривает два варианта, продолжая изучать, как он мог бы использовать более 200 миллиардов евро (219 миллиардов долларов) в замороженных активах российского Центрального банка и направить их в Украину», — говорится в материале.