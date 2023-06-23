В торговле России с Китаем нашли проблемы

Несмотря на то что торговля между Россией и Китаем находится на рекордных отметках, в ней сохраняются проблемы. Об этом говорится в совместном докладе Российского совета по международным делам, Института Китая и современной Азии РАН и Института международных исследований Фуданьского университета в Шанхае, на который ссылается РБК.

Эксперты посчитали, что одним из главных препятствий эффективному сотрудничеству стран стало резкое увеличение торгового дефицита Китая. В предыдущие годы он обычно ровнялся 11-12 миллиардов долларов, а в 2022 году вырос до 38 миллиардов долларов, что составляет 20 процентов от общего объема двусторонней торговли.

Помимо этого к затруднениям приводят действия Москвы по защите интересов национальных производителей, включающие увеличение экспортных пошлин и ограничение экспорта. Имеют место также проблемы китайских компаний из-за перехода на расчеты в нацвалютах, при которых они не могут выполнять обязательства в банках стран ЕС, а также логистические трудности.

В свою очередь среди рисков дальнейшего развития экономических связей России и Китая специалисты отметили возможные проблемы в мировой и российской экономике, способные повлиять на внутренний спрос, непредсказуемость цен на энергоносители и возможные вторичные санкции США и Европы. В связи с этим авторы доклада отмечают необходимость создания инфраструктуры для проведения транзакций в обход системы SWIFT и разработки стратегии преодоления диспропорций в торговле.

По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, контакты сейчас установлены между всеми основными ведомствами России и Китая, в том числе экономическими.

«Механизмов много. Есть вопрос, насколько они скоординированы между собой и всегда ли удается наладить хороший обмен информацией», — сказал эксперт, пояснив, что Москве и Пекину необходимо работать над открытием рынков.

Ключевым ограничителем в торгово-экономическом сотрудничестве он назвал недостаточность российской инфраструктуры на восточном направлении.