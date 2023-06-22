На Украине назвали возможный срок окончания транзита российского газа

Поставки российского газа через Украину могут прекратиться в 2024 году, когда истечет срок действия контракта на транзит с «Газпромом». Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, его слова приводит Financial Times.

По словам главы Минэнерго, одна из последних артерий, по которым российские энергоресурсы поступают в Европу, обеспечивает почти пять процентов импорта в регион. Тем не менее, шансы Киева и Москвы договориться о продлении пятилетнего транзитного контракта невелик, даже если европейские политики выступят посредником в переговорах.

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Транзит через Украину обеспечивает около половины потребности в газе Австрии и до 95 процентов — Словакии, говорят данные энергетической консалтинговой компании ICIS. Альтернативой этого транзитного маршрута может стать «Турецкий поток», который снабжает страны юго-восточной Европы и обеспечивает порядка пяти процентов импорта.

По мнению Галущенко, Европа готова к снижению поставок из России за счет сокращения спроса и поиска альтернативных источников импорта, например, сжиженного природного газа (СПГ). Однако аналитики FT оценивают потерю даже небольшого процента поставок как риск дальнейшего роста цен на континенте. Ранее в июне замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, что отказ продлевать договор на транзит ударит по экономике Евросоюза, а Украина «выстрелит себе в ногу», потеряв доходы от прокачки газа.

В рамках заключенного в 2019 году контракта «Газпром» согласился поставлять через газопровод минимум 40 миллиардов кубометров газа в год, выплачивая Украине около семи миллиардов долларов за транзит. Однако в 2023 году объем поставок сократился почти втрое, до 12 миллиардов кубометров.

По словам бывшего главы австрийской нефтегазовой компании OMV Герхарда Ройса, Украина будет поддерживать транзит российского газа в Европу по своей территории до истечения контракта с «Газпромом» в конце 2024 года. Он сослался на замминистра энергетики страны, имени которого Ройс не назвал. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что нежелание Украины продлевать контракт в первую очередь отразится на странах Евросоюза, которые не могут получать топливо иным путем.