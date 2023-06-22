ЦБ Турции повысил ключевую ставку почти в два раза

Центробанк Турции повысил ключевую ставку почти в два раза
В Турции центральный банк резко повысил ключевую ставку с 8,5 процента до 15 процентов, ее увеличение произошло впервые за два года. Об этом 22 июня говорится в сообщении регулятора.
Предыдущее повышение ключевой ставки в стране имело место в марте 2021 года, тогда ее повысили с 17 до 19 процентов.
«Принято решение повысить учетную ставку до 15%», — цитирует РИА «Новости» сообщение.
В ЦБ Турции отметили, что ужесточение денежно-кредитной политики будет происходить до значительного улучшения прогноза по инфляции.
Как писала «Парламентская газета», в ноябре 2022 года инфляция в Турции составила 84,39 процента в годовом выражении. В этой связи президент Турции Реджеп Тайин Эрдоган тогда заявил, что целью Анкары является снижение инфляции до уровня менее 30 процентов в 2023 году и до однозначных показателей в 2024-м. По итогам мая 2023 года инфляция составила 39,6 процента.