ЦБ Турции повысил ключевую ставку почти в два раза

В Турции центральный банк резко повысил ключевую ставку с 8,5 процента до 15 процентов, ее увеличение произошло впервые за два года. Об этом 22 июня говорится в сообщении регулятора.

© EPA/ТАСС

Предыдущее повышение ключевой ставки в стране имело место в марте 2021 года, тогда ее повысили с 17 до 19 процентов.

«Принято решение повысить учетную ставку до 15%», — цитирует РИА «Новости» сообщение.

В ЦБ Турции отметили, что ужесточение денежно-кредитной политики будет происходить до значительного улучшения прогноза по инфляции.