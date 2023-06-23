Оргкомитет ПМЭФ подводит итоги

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), проходивший в этом году 14-17 июня в Санкт-Петербурге, собрал более 17 тыс. участников из 130 стран мира, в том числе шесть тысяч представителей российского и иностранного бизнеса из более чем трех тысяч компаний из порядка 75 стран и территорий. Всего на площадке подписано 900 соглашений на общую сумму 3,86 трлн рублей. С такими показателями форум вышел на доковидный уровень. По мнению представителей отраслевого сообщества, с успехом стоит поздравить советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. Тем более 23 июня он празднует свой 55-летний юбилей.

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ПМЭФ посетили делегации таких крупнейших стран мира, как Китай, Индия, представители стран, входящих в ЕАЭС и АСЕАН, среди участников даже представители США. На площадке форума собрались главы Армении, Кубы и еще более 150 высокопоставленных официальных лиц - министры зарубежных стран, главы диппредставительств, руководители международных организаций и объединений. Были и представители бизнеса, в том числе и западного.

Из 900 подписанных на ПМЭФ соглашений 43 заключены с представителями иностранных компаний, например из Италии и Испании. Впечатляющий результат. Он свидетельствует, что ПМЭФ, как и другие мероприятия Росконгресса, отвечает внутренней и внешней повестке, соответствует требованиям времени.