"В среду, 21 июня, Европейский союз принял новый пакет санкций, чтобы сделать ограничительные меры против России строже и сильнее, добавив в санкционный список 87 компаний, относящихся к оборонной промышленности, - говорится в заявлении на сайте ведомства. - Пакет вступил в силу сегодня".