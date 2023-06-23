Эстония заявила, что 11-й пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу
11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу в пятницу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.
"В среду, 21 июня, Европейский союз принял новый пакет санкций, чтобы сделать ограничительные меры против России строже и сильнее, добавив в санкционный список 87 компаний, относящихся к оборонной промышленности, - говорится в заявлении на сайте ведомства. - Пакет вступил в силу сегодня".
МИД Эстонии поясняет, что новые рестрикции коснулись не только российских организаций. Так, под санкции попали зарубежные компании, которые якобы помогают РФ обходить санкции и закупать иранские беспилотники.