Евросоюзом был утвержден 11-й пакет санкций против России. Под него подпали 87 организаций, которые поддерживают Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В списке оказались «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Катехона».

Также Евросоюз принял решение о введении запрета на въезд прицепов и полуприцепов из России, а также на совершение заходов в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов.

Евросоветом был включен в пакет механизм «борьбы с их обходом». Он позволит вводить рестрикции против третьих стран. Кроме того, представители ЕС расширили список запрещенных к транзиту через территорию России высокотехнологичных и военных товаров.

Также ЕС решил запретить экспорт в Россию ряда товаров. Речь идет об электрокомпонентах, полупроводниках, оптических компонентах, навигационных приборах и ряде металлов.