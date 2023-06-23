Вступил в силу 11-й пакет санкций против РФ
Евросоюзом был утвержден 11-й пакет санкций против России. Под него подпали 87 организаций, которые поддерживают Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
В списке оказались «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Катехона».
Также Евросоюз принял решение о введении запрета на въезд прицепов и полуприцепов из России, а также на совершение заходов в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов.
Евросоветом был включен в пакет механизм «борьбы с их обходом». Он позволит вводить рестрикции против третьих стран. Кроме того, представители ЕС расширили список запрещенных к транзиту через территорию России высокотехнологичных и военных товаров.
Также ЕС решил запретить экспорт в Россию ряда товаров. Речь идет об электрокомпонентах, полупроводниках, оптических компонентах, навигационных приборах и ряде металлов.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке Евросоюзом юридической основы для того, чтобы использовать российские активы и крупных предпринимателей для восстановления Украины.