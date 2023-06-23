ЕС запретил поставки нефти из России по «Дружбе» в Германию и Польшу

В рамках принятого Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций полностью запрещена поставка нефти из России по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу, говорится в заявлении Европейского совета.

Уточняется, что происходящая из Казахстана или другой третьей страны нефть сможет продолжать следовать транзитом через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу «Дружба», передает ТАСС.

Также отмечается, что Евросоюз запретил заходить в свои порты российским танкерам с перегруженной с других судов нефтью из России.

Так, деятельность танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку в формате «судно – судно» и которые подозреваются в обходе запрета на импорт нефти остановлено. ЕС закрывает свои порты для судов, которые «проводят манипуляции либо отключают навигационные системы слежения».

Также ЕС запретил въезд прицепов и полуприцепов из России, включая перевозку грузовиками с регистрацией третьих стран.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против российских телеканалов и онлайн-изданий «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехон».