Доллару предрекли рост до 90 рублей

Эксперты предрекли доллару рост
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал усиление давления на рубль после прохождения налогового периода в России. Так, по его словам, американская валюта вновь будет приближаться к отметке в 86 рублей, а потом тестировать «высоту» в 89-90 рублей, передает агентство «Прайм».
Пик данного периода придется на следующую среду, 28 июня, напомнил собеседник.
Российская валюта будет демонстрировать снижение из-за дефицита бюджета и дисбаланса между спросом и предложением из-за низкой стоимости нефть, пояснил специалист.
Также эксперты считают, что до 28 июля ожидается консолидация курса пары доллар/рубль около уровня 85 рублей. Вместе с тем они указывают на сохранение рисков укрепления доллара до 86 рублей.
Специалисты называют диапазон в 80-90 рублей за доллар оптимальным и комфортным уровнем для всех участников рынка.
14 июня курс доллара рос до отметки в 85,03 рубля. В течение семи дней он находился на уровне 83,30-85 рублей.