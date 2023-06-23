Доллару предрекли рост до 90 рублей

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал усиление давления на рубль после прохождения налогового периода в России. Так, по его словам, американская валюта вновь будет приближаться к отметке в 86 рублей, а потом тестировать «высоту» в 89-90 рублей, передает агентство «Прайм».

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Пик данного периода придется на следующую среду, 28 июня, напомнил собеседник.

Российская валюта будет демонстрировать снижение из-за дефицита бюджета и дисбаланса между спросом и предложением из-за низкой стоимости нефть, пояснил специалист.

Также эксперты считают, что до 28 июля ожидается консолидация курса пары доллар/рубль около уровня 85 рублей. Вместе с тем они указывают на сохранение рисков укрепления доллара до 86 рублей.

Специалисты называют диапазон в 80-90 рублей за доллар оптимальным и комфортным уровнем для всех участников рынка.