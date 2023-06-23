Росстат: ненефтегазовый ВВП в I квартале полностью восстановился

Росстат: ненефтегазовый ВВП в I квартале 2023 года полностью восстановился
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Росстата Сергеем Галкиным, передает ТАСС.
По словам Галкина, ненефтегазовый ВВП в первом квартале 2023 года полностью восстановился и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 1,3%.
Также глава Росстата отметил, что ведомство отметило улучшающуюся динамику ВВП.
Мишустин в свою очередь отметил, что сбор статистики важен для властей всех уровней.
Ранее Росстат заявил, что с января текущего года уровень инфляции на внутреннем рынке России составил 2,61%. В годовом выражении этот показатель оказался на уровне 3,04%, а с 14 по 19 июня — замедлился до 0,02%.
При этом в первой половине текущего месяца (с 6 по 13 число) инфляция в России держалась на уровне 0,05%. Таким образом, за неделю этот показатель сократился на 0,03%, уточняется в статье.
16 июня помощник президента России Максим Орешкин заявил, что РФ справилась с инфляцией.