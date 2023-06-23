Россия отказалась содействовать поставкам зерна в страны Запада

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страна не будет содействовать поставкам зерна на коммерческой основе с Украины для западных государств. Его слова приводит ТАСС.

"Россия не намерена поддерживать поставки украинского зерна в богатые страны", - сказал представитель РФ.

Ранее Небензя заявил, что на Украине происходят вопиющие нарушения общечеловеческих и конституционных прав верующих. Он также добавил, что Россия обращает внимание на ситуацию на Украине, в том числе во всемирной организации.

Небензя подчеркнул, что украинские власти поощряют не только гонения на верующих УПЦ, но и способствуют росту исламофобии в государстве. До этого дипломат рассказал, что у России до сих пор не получилось вывезти на экспорт ни "зернышка" в рамках зерновой сделки. По его словам, изъятия и генеральные лицензии стран Запада на российские товары — это лишь "бутафория", они не дают реальной возможности экспортировать продукцию.