JPMorgan допустил начало рецессии в США в конце 2023 года

Экономика США может впасть в рецессию уже в четвертом квартале 2023 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase.

По прогнозу стратега банка Марко Колановича, вторая половина года для фондового рынка США будет неспокойной, поскольку последствия агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС отрицательно повлияют на американскую экономику. Аналитик отмечает сохранение риска еще одного обвала на рынке акций, спровоцированного новым негативным фактором, который рынки пока не учитывают.

На надвигающийся спад указывают ухудшение условий для бизнеса и замедление потребительского спроса, предупреждает Коланович. Это угрожает помешать продолжению роста на фондовом рынке США в 2023 году. Аналитик банка также отмечает растущее безразличие инвесторов по отношению к ожидаемому дальнейшему замедлению бизнес-цикла во втором полугодии. Риск появления еще одного негативного неизвестного фактора представляется высоким, подчеркивает эксперт. Ралли на фондовом рынке привело к росту индекса S&P 500 примерно на 14% в первой половине 2023 года. Но оно может сойти на нет во второй половине года, поскольку экономика США приближается к рецессии, считают аналитики JPMorgan.

«По акциям: в отсутствие смягчения денежно-кредитной политики ФРС — по сравнению с текущими прогнозами ФРС, которые подразумевают еще два повышения ставки к концу года, — ожидаем более сложного макроэкономического фона для акций во втором полугодии», — сказал Коланович.