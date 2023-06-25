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Названо условие продления транзита газа через Украину

Решение о продлении в 2024 году контракта на транзит газа через территорию Украины зависит от диалога с Европой. Об этом рассказали РИА Новости эксперты.

Названо условие продления транзита газа через Украину
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Как отметил директор центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок Александр Амирагян, такое решение будет приниматься с учетом интересов европейских потребителей и с их участием. Он добавил, что в настоящее время газ транзитом через Украину поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. По мнению экономиста, именно эти страны будут заинтересованы в сохранении поставок.

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Директор по исследованиям «Выгон Консалтинг» Мария Белова обратила внимание, что на данный момент ни одна из сторон официально не заявляла о завершении сотрудничества. В связи с этим, добавила она, теоретически в следующем году можно ожидать переговоров по продлению транзитного соглашения.

«Решение "Газпрома" о судьбе транзитного договора с Украиной во многом будет зависеть от формата дальнейшего взаимодействия со своими покупателями в Европе», – заявила Белова.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков допустил прекращение транзита газа через Украину до 2024 года. Он объяснил, что это может произойти из-за ряда серьезных взаимных претензий и противоречий сторон.

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