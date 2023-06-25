Путин подчеркнул важность повышения обороноспособности РФ не в ущерб экономики

"С директорами предприятий, руководителями компаний, с теми, кто применяет эти силы и средства, эти средства технические, эти вооружения. Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия", - пояснил Путин.



"Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, всегда", - добавил он.