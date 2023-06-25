Путин подчеркнул важность повышения обороноспособности РФ не в ущерб экономики

Усилия по повышению обороноспособности РФ должны приниматься не в ущерб развитию экономики и выполнению социальных обязательств перед гражданами, подчеркнул президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", записанном 21 июня.
Глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину, что его график включает регулярные совещания, встречи, переговоры по телефону, обсуждения вопросов, связанных с производством, которое налаживается в оборонно-промышленном комплексе.
"С директорами предприятий, руководителями компаний, с теми, кто применяет эти силы и средства, эти средства технические, эти вооружения. Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия", - пояснил Путин.
"Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, всегда", - добавил он.
По словам президента, такие обсуждения нужны, "чтобы производство вооружения, техники шло должным темпом и в нужном объеме, нужного качества", чтобы выполнялись все социальные обязательства перед страной, перед людьми, решались социальные задачи.
"Обязательно! Это касается медицины, это касается стройки, дорожного строительства, образования - это все должно быть в гармонии, если можно так выразиться, друг с другом, и в том числе наши усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба главному. А главное - это основа. А основа - это экономика", - заключил глава государства.