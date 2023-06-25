На отечественные товары захотели установить прозрачное ценообразование

Стоимость энергоносителей, удобрений, пшеницы и прочих биржевых товары, которую формируют западные агентства и на которые ориентировались прежде отечественные производители при сбыте продукции, в 2022 году из-за санкций утратили актуальность. Совет Федерации совместно с рядом министерств и ведомств готовит поправки, позволяющие установить прозрачное ценообразование на отечественные товары. В Минфине «Парламентской газете» подтвердили, что законопроект прорабатывается для внесения в Правительство.

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Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев ранее отметил, что назрела необходимость самостоятельного расчета ценовых индикаторов для предоставления независимой информационно-аналитической поддержки участникам рынка. Сенатор пояснил, что палата регионов совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами приняла активное участие в разработке соответствующего проекта закона, который поспособствует появлению в России прозрачных механизмов ценообразования.

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«Уже многое сделано для создания независимой финансовой инфраструктуры. Это и национальная платежная система, и рейтинговая индустрия, и аудиторская сфера, и т. д. Прорабатываем с Правительством и Банком России введение обязательного лимита закупок на бирже для определенного перечня товаров, что сформирует необходимую базу для расчета», — сказал вице-спикер.

Речь идет о товарах, влияющих на формирование цены на другие товары. Они тоже являются, по сути, стратегическими или квазистратегическими, поэтому законодатели и предлагают ввести для них на бирже регулирование по минимальному лимиту торговли, пояснил Журавлев. Кроме того, законодатели предлагают использовать данные, которыми обладают торговые системы и операторы электронных площадок. Соответствующие законопроекты, по его словам, находятся в высокой стадии готовности.

В Федеральной антимонопольной службе уточнили «Парламентской газете», что реализация заявленной инициативы «поможет росту ликвидности биржевых торгов наличным товаром «и, как следствие, повышению прозрачности ценообразования на товарных рынках».

Окончательный перечень этих товаров установит Правительство по предложению ФАС, и в него, скорее всего, войдут не только нефть, газ и удобрения. Такой подход, по мнению антимонопольщиков, обеспечит создание объективных стоимостных индикаторов, являющихся также ориентиром ценообразования на внебиржевом рынке.