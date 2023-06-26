Что позволит России перейти к суверенной "экономике предложения"

ВВП России в 2023 году может вырасти на 1,5-2 процента, заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин. Поддержать этот рост нужно за счет достижения технологического суверенитета. В современных условиях он воспринимается как основа устойчивого развития.

Резюмируя суть прошедших в профессиональной среде экономистов и сообществе обывателей обсуждений, президент заявил: Россия переходит к суверенной "экономике предложения". Это предполагает формирование системы, которая не только реагирует на рыночные конъюнктуры, учитывает спрос, но и сама его формирует.

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Ранее на различных уровнях активно обсуждали ценности устойчивого развития, как современный тренд. Устойчивое развитие отвечает потребностям времени без ущерба для благополучия будущих поколений, такое определение приводят в Центробанке. Эксперты также говорят об устойчивом развитии при соблюдении трех условий: экономического роста, социальной ответственности и экологического баланса.

В той экономике, которую теперь предполагается создать, внимание будет уделяться масштабному наращиванию производительных сил и сферы услуг, освоению передовых технологий и повышению зарплат с новыми требованиями к системе профобразования, созданию качественных современных рабочих мест и условий труда.

С принципами устойчивого развития здесь много общего. В условиях трансформации мировой экономики должно было поменяться и понимание устойчивого развития. Стало ясно, что политический конфликт может быстро разрушить завязанную на глобализацию экономическую систему. Так что устойчивое развитие теперь нужно воспринимать не просто как сбережение ресурсов, а еще и как активное противодействие внешним факторам, способным поколебать внутреннюю систему. В основе современной экономики - суверенитет.

Точки роста экономики

По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сейчас происходит ускоренная адаптация российской экономики. Восстановительный рост оказался лучше, чем ожидалось, признали на площадке ПМЭФ представители сообщества экономистов. Экономика будет развиваться за счет сильного роста потребительского спроса, считает главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что российский бизнес заместил ушедшие иностранные компании быстрее, чем ожидалось. А сейчас России необходимо "нарастить мышцы", создать независимые системы. Нужны собственные технологии.

Концепция технологического развития была утверждена в России буквально месяц назад. "Мы пытаемся путем анализа количественных и качественных показателей, в том числе экспертной оценки, идентифицировать компании, у которых есть определенный инновационный задел, инновационный продукт, пусть там и с низким уровнем развития технологии, но эти компании в нашем понимании станут как раз основой технологических изменений, которые будут происходить в стране", - пояснил на одной из сессий ПМЭФ заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

Фокус предлагается сместить с глобализма на протекционизм. "И, если мы покупаем какую-то технологию, давайте купим ее целиком, чтобы понимать, как она работает, как это делает Китай последние 30-40 лет", - говорит директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов. Невозможно бесконечно долго менять нефть и газ на технологии, нужны собственные технологические заделы, добавляет он.

Без разумного протекционизма мы не сможем поддержать развитие критических отраслей, соглашается старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем. Но и полное замещение импорта также не выход. В этом случае есть риск уйти в изоляцию. "Мы остались открыты миру, мы с этим миром взаимодействуем, работаем", - говорит первый вице-президент ГК "Аквариус" Дмитрий Титов.

Переход к технологическому суверенитету - это не полное импортозамещение, а возможность обеспечить альтернативы для собственных компаний за счет своих разработок. Пример - АПК. Россия играет значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности в мире. "Мы по многим показателям доктрины продовольственной безопасности уже достигли пороговых значений, а где-то в разы их превысили. И мы можем говорить о том, что сейчас отрасль развивается не в рамках импортозамещения уже, а в рамках развития экспортного потенциала", - отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Но выстроенная система подверглась влиянию санкций против России и негативно сказалась на беднейших странах. Решать проблему предполагается как раз за счет технологического суверенитета. Будут создаваться собственные платежные механизмы, поскольку санкции в первую очередь ударили по трансграничным платежам. Теперь требуется перейти от глобальной, а по сути монопольной системы SWIFT на альтернативы. Внимание обратили на такие системы, как CIPS, Cross-Border Interbank Payment System. Это уже созданная китайская альтернатива, отмечает президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"Секретом успеха в этой истории является как раз выстраивание независимой от недружественных стран инфраструктуры во всех основных направлениях. То есть это финансы, логистика, расчеты", - подытожил старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков.

Социальная ответственность бизнеса

Сейчас бизнес должен разрабатывать программы для своих сотрудников и клиентов, направленные на улучшение демографической ситуации. При всех сложностях бизнес растет, предприятия увеличивают производство, наращивают мощности. Но одно из главных ограничений - это кадры, говорит полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Нехватка кадров наблюдается во всех областях России, добавляет директор по связям с госорганами власти HeadHunter Виталий Терентьев. Скажем, в Выксе, где расположено основное предприятие Объединенной металлургической компании, должно работать 16 тысяч человек, а там тысяча вакансий, приводит пример президент компании Наталья Еремина.

Но если конкретные компании будут вводить меры поддержки для сотрудников и клиентов с детьми, способствовать высокой рождаемости, то в будущем будет меньше проблем с кадрами, как и с потребителями товаров. Поддерживать нужно не только рождаемость, но и многодетность, считает зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев. "Из 11 тысяч человек только 350 имеют трех или более детей, но есть еще более удивительная для нас цифра: почти у половины сотрудников в возрасте до 40 лет нет детей вообще, а еще у трети - только один ребенок", - подтверждает его слова вице-президент ГК "Дело" Мария Кобзева. Компании должны создать у сотрудников уверенность в завтрашнем дне, тогда семьи будут принимать решения о рождении детей, отмечает заместитель председателя ПАО "Промсвязьбанк" Антон Дроздов.

Среди мер поддержки сотрудников могут быть, например, дополнительные отпуска, выплаты при рождении детей, компенсация отдыха, медобслуживание, образование. Важны также возможность применения удаленной работы, скажем, для матерей, и детский отдых. Расходы на детский отдых можно включить в социальный налоговый вычет, предлагает Дроздов.

Политика социальной ответственности бизнеса проводится на уровне целых регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития. Предусматривается реализация совместных проектов в сфере содействия занятости москвичей, улучшения системы подготовки и повышения квалификации персонала столичных предприятий в области устойчивого развития. Полученный опыт распространят на другие регионы.

Лесоклиматические проекты - один из основных способов декарбонизации, то есть сокращения выбросов парниковых газов для достижения целей устойчивого развития. Фото: Екатерина Ветохина / ТАСС

Экологический баланс

Нарастание геополитических конфликтов отвлекло внимание от "зеленой" повестки. В Европе, например, на фоне роста цен на газ вновь стали возвращаться к использованию угля.

Тем не менее климатические и экологические риски по-прежнему учитываются. По словам врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, тема чистого воздуха доминирует во всех крупных городах. "Запросы социума говорят о том, что в топ-3 главных проблем страны входит именно экологическая повестка, снижение воздействия на окружающую среду, снижение выбросов", - добавляет губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Бизнес также формирует запрос на то, чтобы региональная власть задавала климатическую, устойчивую повестку, говорит аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев.

Но в России ощущается недостаток качественных и количественных климатических данных, моделей изменений климатических параметров, а также информации об их влиянии на регион и на страну в целом, отмечает первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов. Решение этой проблемы сейчас ищут через создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, в том числе и парниковых газов. "Мы собрали шесть консорциумов, огромное количество институтов, которые фактически занимаются именно созданием нашей системы климатического мониторинга. Хотим благодаря этому проекту, на который тратим почти 10 млрд рублей, к 2025 году получить свою модель климата и в мировом масштабе, и на уровне России", - пояснил Торосов. Позже полученные результаты используют для построения планов по адаптации.

В России создается национальная система мониторинга климатически активных веществ, в том числе парниковых газов.

В частности, надежды возлагают на лесоклиматический проект, который должен стать примером. Он реализуется в Красноярском крае вместе с компанией "Роснефть". Основная задача заключается в том, чтобы снизить углеродный след флагманского проекта компании "Восток Ойл" настолько, чтобы ее нефть стала "зеленой". Проект планируется реализовать до 2035 года. "Совокупный потенциал поглощения - 10 млн тонн в СО2-эквиваленте", - рассказывает Котюков. По его словам, в регионе приняли климатическую стратегию, и крупные промышленные предприятия уже приступили к ее реализации.

А гендиректор ПАО "Северсталь" Александр Шевелев рассказал, что компания в этом году приняла стратегию декарбонизации, в соответствии с которой к 2030 году предполагается снизить выбросы СО2 на 10%, а к 2050-2060 годам поставлена цель снизить выбросы на 50-60%.

Анализируя современную ситуацию, эксперты приходят к выводу, что Россия имеет достаточно технологий для формирования экологического суверенитета. "Топливно-энергетический комплекс уже активно развивается в условиях низкоуглеродного будущего. У нас есть собственные "зеленые" технологии, ведется работа по их развитию", - рассказал гендиректор Российского энергетического агентства (РЭА) Министерства энергетики РФ Алексей Кулапин.