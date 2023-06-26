В Европарламенте рассказали о поставках нефти из РФ в условиях санкций

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил, что новый санкционный пакет Евросоюза против Российской Федерации не сможет полностью заблокировать поток нефтепродуктов из РФ в ЕС. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его мнению, прекращение поставок российской нефти в Европу не произойдет из-за того, что черный рынок достаточно быстро адаптируется к изменениям.

Евродепутат отметил, что танкеры загружают нефть в море, чтобы обойти рестрикции. Он подчеркнул, что на нефти «не написано, кто ее добыл», поэтому она всегда найдет путь, чтобы попасть на европейский рынок.

Европейский союз в пятницу, 23 июня, разместил новый 11-й пакет антироссийских санкций в официальном журнале ЕС.