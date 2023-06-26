Немецкие чиновники выступили против плана ЕС по активам России

Несколько германских чиновников высказали возражения против планов ЕС использовать замороженные активы российского Центрального банка для восстановления Украины, предупредив, что поспешный шаг может вызвать юридические или финансовые риски. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.

По ее информации, высокопоставленные представители правительства Германии выразили сомнение в том, что план ЕС по использованию замороженных российских активов получит достаточную поддержку, поскольку юридические риски слишком высоки. Представитель министерства иностранных дел заявил, что Москве "придется заплатить за ущерб, который она нанесла Украине", и утверждает, что Германия делает "все возможное по закону", чтобы найти и заморозить активы подпавших под санкции российских лиц и компаний. Но он сказал, что идея использования российских средств для восстановления Украины вызывает "сложные финансовые и юридические вопросы", сообщает газета.

Другой немецкий чиновник заявил, что если ЕС заберет деньги российского Центрального банка или получит прибыль от инвестирования его средств, то это создаст прецедент, например, для требований Польши к Германии о возмещении ущерба времен Второй мировой войны, утверждает Financial Times.

Один из германских чиновников сообщил, что министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман изучил предложения ЕС по изъятию активов российского ЦБ и пришел к выводу, что они юридически невыполнимы, сообщает газета. Представитель министра отказался от комментариев изданию.