В ЕС произошел раскол по вопросу замороженных активов России

Лидеры Евросоюза расходятся во мнениях о том, как действовать по вопросу использования российских замороженных активов, а некоторые члены ЕС хотят, чтобы Еврокомиссия отложила свои предложения. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.
В государствах Евросоюза существуют серьезные разногласия по поводу идеи Еврокомиссии использовать замороженные российские активы. Крупные государства-члены, включая Германию, не хотят торопиться. Они опасаются, что радикальное предложение может поколебать веру в безопасность активов, хранящихся иностранными государствами в Европе, утверждает Financial Times.
"Предстоит проделать большую работу, чтобы убедить государства-члены", - приводит газета слова одного из чиновников ЕС.
Еврокомиссия заявляла, что изучает возможность управления российскими активами для получения прибыли, которая может быть использована для Украины, при этом гарантируя, что базовые активы в конечном итоге могут быть возвращены России, утверждает Financial Times. Однако это все еще сопряжено с юридической опасностью и риском того, что активы потеряют свою стоимость и их придется возмещать за счет европейских налогоплательщиков, подчеркивает газета.
Еврокомиссия с 2022 года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискации замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачу их другому лицу или государству. В то же время с лета 2022 года ЕК развернула интенсивную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной.