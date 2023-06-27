Экономист допустил падение доллара ниже 70 рублей

Доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков заявил, что доллар достиг своего потолка. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Чирков спрогнозировал падение доллара ниже 70 рублей и допустил, что возможны небольшие колебания в несколько рублей. При этом в противоположную сторону будут работать фундаментальные факторы, которые в долгосрочной и среднесрочной перспективе способствуют укреплению рубля.

«Инфляция сейчас в России гораздо ниже, чем в странах Запада. Это косвенно подтверждает мою точку зрения, что рубль будет укрепляться, в том числе, и до конца 2023 года», — объяснил экономист.

Эксперт добавил, что падение доллара может начаться очень резко.

«В случае полномасштабной паники евро и доллар в разы обвалятся к другим мировым валютам», — заключил он.