Эстония разработала механизм передачи российских активов Украине

Власти Эстонии завершили подготовку юридической схемы, которая позволит использовать замороженные российские активы для передачи Украине. В ближайшее время план должен получить одобрение правительства, пишет Postimees.

Издание отмечает, что Эстония стала первой европейской страной, разработавшей подобный механизм. По словам премьера Каи Каллас, Таллин может продемонстрировать партнерам по Евросоюзу, как передача активов возможна на законных основаниях.

Схема предполагает, что вначале Украина документально подтвердит нанесенный ущерб, после этого Эстония передаст ей имущество соответствующей стоимости.

В свою очередь вице-канцлер республики Эрки Кодар рассказал о готовности поправок к закону о международных санкциях, позволяющих обеспечить финансовую ответственность Москвы за ущерб. Возмещать его предлагается за счет лиц, связь которых с формированием российского политического курса была доказана, либо тех, кто непосредственно содействовал его реализации.

О начале работы над механизмом передачи российских активов Украине глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил в январе. Тогда он указывал, что Киев может получить активы стоимостью 17 миллиардов евро. По различным подсчетам ущерб, нанесенный Украине в результате боевых действий, оценивается в 400-700 миллиардов долларов.