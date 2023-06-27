Стало известно, как изменилась доля нефти из России на рынке Европы

Оценена доля российской нефти и газа в общем потреблении Европы
В 2022 году доля России в импорте нефти в Европу уменьшилась на 7,6 п. п. в сравнении с предыдущим годом, до 23,3%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад Statistical Review of World Energy (учитываются страны, входящие и не входящие в Евросоюз, включая Турцию), опубликованный Британским энергетическим институтом.
Вместе с тем отмечается, что поставки нефти из России в физическом выражении в прошлом году продемонстрировали снижение на 15,7%, до 116,9 млн тонн.
Также за год доля российской нефти в общем потреблении в Европе уменьшилась на 4 п. п., до 16,7%.
Что касается российского газа, то его доля в европейском импорте году сократилась на 21,7 п. п. до 32,7%, а его доля в общем потреблении - на 11,3 п. п., до 21%.
Российская сторона в 2022 году уменьшила экспорт газа в Европу по трубопроводам почти в два раза. Объем составил 85,4 млрд куб. м.
Ранее аналитик, инвестиционный стратег ВТБ «Мои инвестиции» Алексей Михеев заявил «Известиям», что организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает значительного падения темпов роста спроса на топливо в связи с ожидаемым сокращением средних значений годового роста мировой экономики.