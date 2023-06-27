В Госдуме дали прогноз инфляции к концу года

Экономическая ситуация в России остается неплохой, нынешние инфляционные показатели могут подрасти до 7% в течение последующего полугода, но это все равно ниже, чем у стран Европы, заявил в беседе с LIFE.ru председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. По его словам, это очень хороший результат с учетом беспрецедентного внешнего давления на российскую экономику.

Мы находимся сейчас в зоне относительно низкой инфляции. Она сложилась благодаря тому, что в самом начале санкционного давления были предприняты меры Центральным банком и правительством с точки зрения бюджетного дефицита и регулирования ставок рефинансирования, — отметил парламентарий.

Он предположил, что к концу года может произойти небольшой рост инфляции с 3% до 6,5–7%. При этом депутат напомнил, что в прошлом году этот показатель достигал почти 12%, поэтому нынешние цифры он назвал вполне приемлемыми. Топилин подчеркнул, что во многом на эти показатели влияет в том числе продовольственная инфляция, которая этим летом ниже, чем обычно.

Законодатель обратил внимание, что в некоторых странах Европы инфляция достигла 20%, в частности, в Эстонии и Словакии. Поэтому Россия находится в числе государств со средней инфляцией.