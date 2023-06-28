Замминистра финансов Сазанов: в будущем возможен возврат к налогу на сверхприбыль

Заместитель главы Министерства финансов России Алексей Сазонов заявил, что в будущем нельзя исключать возвращение к налогу на сверхприбыль. По его словам, это гипотетически может произойти при высоком дефиците бюджета, сообщает РИА Новости.

«Но это зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем», - добавил чиновник.

Алексей Сазонов отметил, что налог появился из-за образовавшегося дефицита бюджета. Также у компаний возникли конъюнктурные сверхдоходы.

Накануне комитет Госдумы России по бюджету и налогам одобрил законопроект о единоразовом сборе за сверхприбыль. На рассмотрение его вынесут 28 июня. Предполагается, что ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.