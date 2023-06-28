В Нацбанке Украины заявили о готовности страны к отказу от наличных денег

Украинская банковская система в принципе готова к тому, чтобы полностью исключить практику наличных расчетов, однако пока к таким радикальным методам не прибегала ни одна страна в мире. Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, передает ТАСС.

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Она прокомментировала слова заместителя главы офиса президента Украины Ростислава Шурмы на лондонской конференции Ukraine Recovery Conference, где он рассказал об обсуждении идеи полного запрета хождения бумажных денег.

Таким образом, объяснил Шурма, Киев хочет победить коррупцию, которая продолжает оставаться проблемой в стране. Украинские эксперты указывают, что граждане по-прежнему активно пользуются наличными, снимая в год с карт более 54 миллиардов долларов, что затрудняет процесс отслеживания незаконно полученных доходов.

По словам Рожковой, практика по снижению доли наличных в мире пока противоречива. В некоторых случаях граждане негативно воспринимали ситуацию, когда наличности оставалось слишком много. Однако стремиться к большему объему безналичных расчетов, уверена представитель Нацбанка, все равно необходимо.