Эксперты Bloomberg предположили наступление 15-летней фазы роста цен на сырье

Мировая экономика может находиться в начале нового долгосрочного цикла Кондратьева, его развитие приведет к росту цен на энергоносители и продовольствие. Такое мнение выразили в четверг эксперты агентства Bloomberg.

Они отмечают, что рассчитываемый агентством индекс спотовых контрактов на поставку сырьевых товаров, достигнув пика к концу 2000-х годов, вернулся сейчас на ту же отметку, что и в 1990 году. Подобная динамика соответствует теории, разработанной советским ученым-экономистом Николаем Кондратьевым (1892-1938), согласно которой экономика развивается 30-летними циклами, которые характеризуются различной динамикой цен на сырьевые товары.

Видео дня

Во время фаз относительной ценовой стабильности происходит активное развитие научно-технического прогресса (НТП), во время "вертикальной динамики", то есть, значительного роста или падения цен на сырье, происходит кульминация НТП и возрастает вероятность международных конфликтов, в том числе войн, указывает агентство. В соответствии с теорией Кондратьева новая 15-летняя фаза роста цен на сырье должна начаться "уже в конце этой недели", что якобы будет "крайне удачно" для России.

Наряду с теорией Кондратьева агентство называет и другие факторы, могущие привести к росту мировых сырьевых котировок. В частности, Россия могла бы "не продлить зерновую сделку", а также "продавать больше энергоресурсов азиатским странам", которые "могли бы скупать нефть из РФ со скидкой". Кроме того, стратегический резерв США "уже наполовину сократился по сравнению с началом десятилетия", следовательно, не может быть задействован для стабилизации цен на нефть.

В то же время ряд экспертов, опрошенных агентством, скептически относятся к идее о начале нового цикла Кондратьева. По их мнению, будущие темпы экономического роста Китая, одного из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире, все еще характеризуются неопределенностью. В случае слабой динамики предпосылок для роста цен на сырье будет значительно меньше. Кроме того, Россия после урегулирования ситуации с ЧВК "Вагнер" "скорее всего постарается продемонстрировать стабильность", что также, полагают эксперты, не будет способствовать росту цен на энергоносители.