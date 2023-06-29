Bloomberg: мировые цены на сырье могут начать 15-летний рост
Мировая экономика может находиться в начале нового долгосрочного цикла Кондратьева, развитие которого приведет к росту цен на энергоносители и продовольствие, считают эксперты Bloomberg. Текст статьи приводит ТАСС.
Советский ученый-экономист Николай Кондратьев разработал теорию, по которой цикл развития экономики составляет 30 лет с различной динамикой цен на сырьевые товары. Фаза относительной ценовой стабильности характеризуется активным развитием научно-технического прогресса, а «вертикальной динамики» — кульминацией НТП и ростом международных конфликтов, в том числе войн.
Именно такое развитие событий на данный момент наблюдают эксперты — индекс спотовых контрактов на поставку сырьевых товаров, достигнув пика к концу 2000-х годов, вернулся сейчас на отметку 1990 года. Кроме того наблюдаются и другие факторы, которые могут привести к росту мировых сырьевых котировок, в том числе отказ России от зерновой сделки и продажа РФ большего количества энергоресурсов азиатским странам по скидке. Также отмечается снижение стратегического резерва США наполовину, которые в случае чего не смогут быть задействованы для стабилизации цен на нефть.
При этом часть специалистов скептически отнеслись к идее о начале нового цикла Кондратьева. По их мнению, будущие темпы экономического роста Китая все еще характеризуются неопределенностью, что создает меньше предпосылок для роста цен на сырье. Более того, Россия после урегулирования ситуации с ЧВК «Вагнер» вероятнее всего попытается продемонстрировать стабильность, что тоже снижает шансы на рост цен на энергоносители, считают эксперты.