Bloomberg: мировые цены на сырье могут начать 15-летний рост

Мировая экономика может находиться в начале нового долгосрочного цикла Кондратьева, развитие которого приведет к росту цен на энергоносители и продовольствие, считают эксперты Bloomberg. Текст статьи приводит ТАСС.

Советский ученый-экономист Николай Кондратьев разработал теорию, по которой цикл развития экономики составляет 30 лет с различной динамикой цен на сырьевые товары. Фаза относительной ценовой стабильности характеризуется активным развитием научно-технического прогресса, а «вертикальной динамики» — кульминацией НТП и ростом международных конфликтов, в том числе войн.

Именно такое развитие событий на данный момент наблюдают эксперты — индекс спотовых контрактов на поставку сырьевых товаров, достигнув пика к концу 2000-х годов, вернулся сейчас на отметку 1990 года. Кроме того наблюдаются и другие факторы, которые могут привести к росту мировых сырьевых котировок, в том числе отказ России от зерновой сделки и продажа РФ большего количества энергоресурсов азиатским странам по скидке. Также отмечается снижение стратегического резерва США наполовину, которые в случае чего не смогут быть задействованы для стабилизации цен на нефть.