Всемирный банк предоставил Киеву кредит на 1,5 млрд долларов

Украина получила кредит в размере 1,5 миллиардов долларов на восстановление, гарантом исполнения обязательства выступила Япония. Об этом сообщили в пресс-службе всемирного банка.

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«Совет директоров всемирного банка принял в четверг решение одобрить предоставление Украине займа на 1,5 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии», — цитирует заявление пресс-службы всемирного банка ТАСС. Уточняется, что заем направлен на восстановление Украины и смягчение последствий специальной военной операции России.

Помощь предоставляется из целевого фонда и входит в пакет международной поддержки Киева. На данный момент Украине передано 37,5 миллиардов долларов.