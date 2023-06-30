Япония частично вывела из-под санкций проекты «Сахалин» и «Арктик СПГ-2»

В Министерстве экономики Японии заявили, что проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ-2», важные для энергетической безопасности страны, частично выведены из-под санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, на эти проекты не будет распространяться запрет на предоставление архитектурных и инженерных услуг. Такие санкции правительство Японии одобрило 26 мая.

В Министерстве экономики подчеркнули, что правительство приняло во внимание влияние санкций на японские компании, присутствующие в РФ, и приняло меры для «обеспечения стабильной работы проектов, важных для энергетической безопасности Японии».

Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин ранее рассказал, что Токио продолжает сотрудничать с Москвой даже после введения санкций, но лишь в тех областях, где японцам это выгодно.

В частности, продолжается сотрудничество в рамках нефтегазовых проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Арктик СПГ-2», по фармацевтическим и медицинским проектам.

По словам дипломата, речь идет и о сотрудничестве в чувствительных для Хоккайдо, самого северного острова Японии, областях - в рыбном промысле и добыче водорослей комбу (морской капусты).