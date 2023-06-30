Лидеры ЕС поддержали план по налогообложению сверхприбыли от активов РФ

Главы стран — членов Евросоюза поддержали план, который предусматривает введение налога на непредвиденные доходы от замороженных ЕС активов Российской Федерации. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Отмечается, что в настоящее время плане окончательно не одобрен из-за того, что вызывает юридические и финансовые вопросы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что представит план до летнего перерыва. При этом сроки предложения в настоящее время неясны, учитывая ряд препятствий, которые еще предстоит устранить. Об этом заявили источники агентства.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Европейский союз планирует получать до €3 млрд ежегодно от замороженных активов России в пользу Украины. Это заявление было сделано в ночь на пятницу после первого дня саммита ЕС в Брюсселе.