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СМИ узнали, что лидеры ЕС поддержали налогообложение сверхприбыли от активов России

Главы стран — членов Евросоюза поддержали план, который предусматривает введение налога на непредвиденные доходы от замороженных ЕС активов Российской Федерации. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Лидеры ЕС поддержали план по налогообложению сверхприбыли от активов РФ
© РИА Новости

Отмечается, что в настоящее время плане окончательно не одобрен из-за того, что вызывает юридические и финансовые вопросы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что представит план до летнего перерыва. При этом сроки предложения в настоящее время неясны, учитывая ряд препятствий, которые еще предстоит устранить. Об этом заявили источники агентства.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Европейский союз планирует получать до €3 млрд ежегодно от замороженных активов России в пользу Украины. Это заявление было сделано в ночь на пятницу после первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

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