На Украине понадеялись получить миллиард долларов от МВФ до конца года

Украина надеется получить еще около одного миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2023 года. Об этом в эфире телеканала «Рада» Владимира Зеленского Олег Устенко.

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«Вся программа — это чуть более 15 миллиардов долларов, программа рассчитана на четыре года, первый год расчет идет на пять миллиардов долларов. Часть средств мы уже получили сразу, когда программа была начата», — объяснил Устенко.

До конца года Киев надеется получить один миллиард долларов дополнительно к средствам, которые уже получает от МВФ, отметил он.

По словам Устенко, дефицит государственного бюджета Украины в настоящий момент составляет почти 40 миллиардов долларов. Из них более 18 миллиардов покрываются за счет помощи Евросоюза, около 10 миллиардов — за счет США и примерно пять миллиардов — за счет МВФ.