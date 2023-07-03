Украина получила еще $890 млн от МВФ

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) второй транш кредита на сумму $890 млн на финансирование расходов бюджета. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

"В общий фонд государственного бюджета Украины поступил второй транш в размере $890 млн США от Международного валютного фонда", - говорится в сообщении на сайте украинского Минфина.

Таким образом, на данный момент Украина получила уже $3,59 млрд от МВФ. Общее финансирование по программе составляет $15,6 млрд, передает украинский Минфин.

Международный валютный фонд сообщил 29 июня, что Совет МВФ принял решение предоставить Украине второй транш объемом $890 млн в рамках утвержденного в марте механизма расширенного кредитования (EFE). Совет исполнительных директоров МВФ ранее утвердил новую четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш в размере $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля.