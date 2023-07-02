Аналитик назвал обратную сторону доминирования доллара

США выиграют от прекращения господства доллара больше других стран. К такому выводу пришел аналитик Foreign Affair Майкл Петтис, сообщает «Иносми».

У доминирования американской валюты есть обратная сторона. Вашингтон позволяет капиталу свободно перемещаться через свои границы и поглощать сбережения и диспропорции спроса других государств.

«То есть США должны иметь дефицит капитала, чтобы компенсировать профицит других стран и позволить им конвертировать свое избыточное производство и сбережения в американские активы, покупая недвижимость, фабрики, акции или облигации», - пишет Майкл Петтис, старший научный сотрудник Карнеги-Центра и профессор Пекинского университета.

Из-за этого глобальный спрос снижается. Штаты вынуждены компенсировать его повышением собственной безработицы или долгов.

Другими словами, США только выиграют от менее доминирующего доллара.

Однако, по мнению Петтиса, кончина американской валюты будет экономически разрушительной для стран с постоянным положительным сальдо - Бразилии, Китая, России, Саудовской Аравии и ФРГ.

Эти государства не смогут эффективно использовать свои профициты и им придется сокращать внутреннее производство, чтобы оно больше не превышало слабый внутренний спрос

В итоге придется резко сократить целые экспортные отрасли.

«Этот мировой переход повлечет за собой больше, чем просто выбор новой валюты для мировой торговли. Он потребует создания совершенно иных структур для регулирования торговли и движения потоков капитала», - резюмирует Петтинс.