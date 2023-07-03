Во Франции рассказали об ускорении дедолларизации мира

По ее словам, одним из ключевых вопросов на саммите БРИКС в ЮАР, который пройдет 22-24 августа, станет создание новой единой валюты. Журналист напомнила, что на эту группу из пяти государств приходится более 40 процентов населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете.