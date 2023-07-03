Al-Eqtisadiya: Европа из-за Украины сталкивается со значительной инфляцией

«Уровень инфляции (в Европе — прим. URA.RU) значительно вырос с начала 2022 года под влиянием конфликта между Россией и Украиной и вызванных ею проблем с поставками, что дополняет пандемию коронавируса с начала 2020 года. Отметим, что европейский континент никогда не имел возможности привыкнуть к таким высоким показателям, скорее, старый континент всегда славился низкими темпами инфляции, даже близкими к нулю и отрицательными, однако российско-украинская конфликт полностью изменил это уравнение», — сообщает газета Al-Eqtisadiya.