Счетная палата назвала размер госдолга России

"В 2022 году государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 897,7 млрд рублей, или на 9,1%, и в рублевом эквиваленте составил 22 819,5 млрд рублей (14,9% ВВП), в том числе государственный внутренний долг Российской Федерации увеличился на 2 294,5 млрд рублей, или на 13,9%, и составил 18 781,0 млрд рублей. Государственный внешний долг Российской Федерации в рублевом эквиваленте уменьшился на 396,9 млрд рублей, или на 8,9%, и составил 4 038,6 млрд рублей", - сказано в документе.