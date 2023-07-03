Экономист Хазин: Экономику США разрушает дешевая китайская продукция

Для спасения экономики США необходима «реиндустриализация», отказ от дешевых китайских товаров и выход из ВТО. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин.

По словам Хазина, одной из причин экономического спада и падения промышленности в США является то, что администрация президента Джо Байдена «компенсирует падение реальных доходов населения предоставлением им все большего количества дешевой китайской продукции».

«Это разрушает реальный сектор экономики. США должны отказываться от ВТО, закрывать границы, и весь инвестиционный ресурс направлять на реиндустриализацию», -пояснил он.

При этом экономист уверен, что национальная элита США «отдает себе отчет, в том, что держать ситуацию в мире больше не может».

«Основной инструмент, которым она все якобы держала, был инструмент банкиров. (…) С точки зрения национальных интересов США, этот инструмент нужно выключать, потому что он высасывает ресурсы страны», - констатировал Михаил Хазин.

Президент Джо Байден 3 июня подписал ранее одобренный конгрессом документ, отменяющий лимит на кредиты для США до 1 января 2025 года. Через две недели Минфин США опубликовал новые данные о госдолге страны. Впервые в истории он превысил 32 триллиона долларов. При этом экономисты предрекли, что долг может вырасти до 52 триллионов.