Это, прежде всего, попытка удержать цены от дальнейшего падения, а даже не способ их поднять. На последнем заседании ОПЕК+ было четко видно, что участники прогнозируют сложные времена в экономике западных стран. Мы отмечали, что она снижается, прежде всего экономика Европы, где уже началась рецессия. Наверное, участники ОПЕК+ рассчитывали, что самым сложным периодом - когда будет минимум потребления нефти и нефтепродуктов, когда будет наблюдаться спад в экономике - станет июль. Поэтому Саудовская Аравия на июль дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. При этом ожидалось, что с августа начнется восстановление.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ