Эксперт объяснил решение РФ о сокращении экспорта нефти в августе
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал решение российских властей о добровольном сокращении экспорта нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки.
Соответствующие действия российской стороны были согласованы с Саудовской Аравией, выразил мнение специалист.
Это, прежде всего, попытка удержать цены от дальнейшего падения, а даже не способ их поднять. На последнем заседании ОПЕК+ было четко видно, что участники прогнозируют сложные времена в экономике западных стран. Мы отмечали, что она снижается, прежде всего экономика Европы, где уже началась рецессия. Наверное, участники ОПЕК+ рассчитывали, что самым сложным периодом - когда будет минимум потребления нефти и нефтепродуктов, когда будет наблюдаться спад в экономике - станет июль. Поэтому Саудовская Аравия на июль дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. При этом ожидалось, что с августа начнется восстановление.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Сейчас же, по всей видимости, они сочли, что кризисный период затягивается, и решили, что в августе тоже будет такой же низкий объем потребления нефти - а, значит, нужно убрать излишки со стороны предложения. Поэтому саудовцы продлили свое снижение добычи нефти на август, а Россия сокращает экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки.
Решение российских властей о сокращении экспорта нефти в августе специалист назвал интересным.
"В реальности это может означать, что мы снизим экспорт нефти, но при этом увеличим экспорт нефтепродуктов или попытаемся где-то хранить добытую нефть, чтобы продать ее на мировом рынке в дальнейшем. Но в любом случае само заявление РФ о сокращении предложения на мировом рынке нефти - это уже попытка поддержать цены", — сказал Юшков.
Он подчеркнул, что рынок нефти подвержен влиянию психологических факторов.
"Мол, вот Россия сократила экспорт нефти, значит, будет дефицит... Однако то, что РФ при этом может увеличить экспорт нефтепродуктов, уже воспринимается рынком в меньшей степени, чем новости о сокращении экспорта нефти", — заявил эксперт.
Он добавил, что восстановление спроса на нефть может произойти вместе с восстановлением общей ситуации в глобальной экономике.
"Тогда уже мы сможем увидеть и рост цен, тогда уже можно будет наращивать добычу и отказываться от предыдущих сокращений. То есть все будут действовать, исходя из текущей ситуации на рынке", — заключил аналитик.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва в рамках усилий по обеспечению баланса рынка приняла решение в августе 2023 года добровольно сократить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Вместе с тем, как передавал ТАСС, Саудовская Аравия приняла решение о продлении на август добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, которое изначально было рассчитано на июль.