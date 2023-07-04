Си Цзиньпин предложил наращивать расчеты в нацвалютах

В рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо наращивать торговлю в национальных валютах. Об этом 4 июля заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита организации в Нью-Дели, который проходит в онлайн-формате.

Тема мероприятия заявлена как Towards a SECURE SCO — «На пути к безопасному ШОС», где слово SECURE является аббревиатурой и расшифровывается как безопасность, экономика, торговля, взаимосвязанность, единство, уважение суверенитета и территориальной целостности и окружающая среда. В мероприятии также принимает участие и президент России Владимир Путин.