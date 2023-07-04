СМИ: более 80% западных компаний продолжают работать в России

Большинство западных компаний не ушли с российского рынка, несмотря на введенные после начала спецоперации на Украине санкции, и продолжают приносить доход Москве. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.), пишет ТАСС.

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В докладе Киевской школы экономики и неправительственной организации B4Ukraine, на который сослалось издание, утверждается, что в России продолжают работать 1 146 иностранных компаний из 1 387, которые ранее вышли на российский рынок. В том числе Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter&Gamble. Их совокупный оборот оценивается в $213,9 млрд, а прибыль — в $14,1 млрд.

При этом западные компании якобы выплатили в бюджет России $3,5 млрд. Однако, по информации издания, их бизнес не нарушает санкции и является законным.

В докладе украинских экспертов отмечается, что всего в прошлом году на фирмы из ФРГ пришлась вторая по объему сумма налоговых отчислений в госбюджет РФ — в совокупности $402 млн. На первом месте американские компании, заплатившие $712 млн налогов.

Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили, в частности, Ford, BMW, IKEA, McDonald’s, Starbucks, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius).