Эксперты считают, что ослабление рубля вынудит ЦБ повысить ставку

"Мы видим более низкие цены на нефть, в принципе хорошую динамику по импорту, и это траслируется в то, что текущий счет становится гораздо ниже. Если в прошлой стратегии мы ожидали, что текущий счет составит около $70 млрд, то сегодня это значение уже опустилось до $50 млрд, а в 2024 году эта цифра может оказаться еще меньше. Учитывая, что торговые потоки - это фундаментальное значение, которое может определять курс рубля, то, соответственно, возможности его укрепления до 70-75 рублей за доллар практически не остается. Да, оно возможно при росте цен на нефть, но в 2024 году это уже не сможет компенсировать растущий импорт и ослабленный экспорт", - рассказала она на онлайн-конференции с аналитиками "БКС мир инвестиций" во вторник.