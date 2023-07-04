Эксперт предупредил о рисках отказа от зерновой сделки

Прекращение действия зерновой сделки приведет к повышению уровня неопределенности как на европейском, так и на глобальных рынках в целом, рассказал эксперт Австрийского института исследований экономики Франц Синабелль. Об этом пишет ТАСС.

Синабелль пояснил, что эксперты не могут с точностью определить в настоящее время, к каким последствиям приведет отказ от продления зерновой сделки.

По оценке аналитика, цены на продукты питания могут вырасти из-за ряда факторов, в том числе, перебоев в транспортных потоках. Вместе с тем, добавил Синабель, не исключено и падение цен после перенаправления торговых потоков.

В любом случае, констатировал экономист, наиболее «вероятным последствием будет рост уровня неопределенности». Аналогичные последствия следует ожидать и на глобальных рынках, резюмировал аналитик.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в западных СМИ проходит активная кампания, запущенная лидерами ЕС и США.

В ее рамках, уточнила она, выдвигаются различные инициативы, призванные показать видимость достижения неких прорывных результатов в ходе выполнения соглашения.