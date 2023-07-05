Бюджет РФ в июле недополучит ₽4,5 млрд нефтегазовых доходов

В июле российский бюджет недополучит 4,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, по итогам июня отклонение составило 30,347 миллиарда. Об этом 5 июля сообщается в соцсетях Минфина РФ.

Отмечается, что в связи с этим будет продана иностранная валюта на 34,893 миллиарда рублей, проведение операций будет проводиться с 7 июля по 4 августа на сумму 1,7 миллиарда рублей в сутки.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2023 года в размере -4,546 млрд руб.», — сказано в публикации.