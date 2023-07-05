Трутнев сообщил, что десятки стран подтвердили участие в ВЭФ

Представители ряда иностранных государств примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Уже сейчас идет работа по подтверждению приезда. Уже целый ряд стран, я бы даже сказал, десятки стран подтвердили участие в ВЭФ", - сказал Трутнев.

Он не стал сообщать, лидеры каких именно стран посетят Владивосток для участия в форуме. "Они сами примут решения, переговоры такие министерство иностранных дел ведет, лидеры стран на территории Владивостока будут", - добавил Трутнев.