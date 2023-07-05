Эксперты прокомментировали рост госдолга России

В 2022 году российский госдолг вырос на 9,1 процента и достиг 22,81 триллиона рублей - 14,9 процента ВВП, а расходы на его обслуживание достигли 1,33 триллиона рублей. Эксперты, опрошенные «Известиями», заявили, что безопасный порог госдолга составляет 20 процентов ВВП и у России есть запас прочности.

Издание подчеркнуло, что Россия по-прежнему входит в число стран с низкой долговой нагрузкой, а ее общий долг - самый низкий среди стран-членов «Большой двадцатки». К примеру, в США показатель достигает 121,7 процента ВВП, во Франции - 111,1 процента, в ЕС - 90,9 процента.

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За 2022 год расходы на обслуживание российского долга составили 1 330,5 миллиарда рублей, 90 процентов из них пришлись на обслуживание внутреннего долга, десять процентов - на внешний.

«Известия» отмечают, что брать в долг для устойчивого долгосрочного развития экономики - обычная практика для большинства стран. Россия в основном заимствует на внутреннем рынке, так как из-за санкций возможности брать в долг за рубежом ограничены.

Большинство держателей российских облигаций федерального займа (ОФЗ) сейчас - отечественные инвесторы, в первую очередь - банки и пенсионные фонды.

Газета отметила, что госдолг и Фонд национального благосостояния (ФНБ) используются для покрытия дефицита бюджета. В 2022-м из ФНБ на эти цели взяли триллион рублей.

Показатели дефицита уже превысили запланированные: в конце мая он составлял 3,4 триллиона рублей при запланированных 2,9 триллиона к концу 2023 года.

Для финансирования дефицита в третьем квартале 2023-го власти планируют разместить бумаги на один триллион рублей. За первое полугодие 2023-го объем размещения составил около 1,5 триллиона рублей.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов заявил, что в нынешних условиях госдолг вряд ли превысит 17 процентов ВВП. По его мнению, у российской экономики есть достаточный запас прочности, чтобы наращивать госдолг.

Ранее «Ведомости» рассказали, что в Минфине предложили программу «фронтального сокращения» расходов бюджета - урезать траты на десять процентов. Речь идет о так называемых незащищенных тратах, не включающих социальные и другие обязательства.